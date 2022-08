Brad Pitt não conseguiu disfarçar o imenso orgulho que sente a filha Shiloh, de 16 anos.

Esta segunda-feira, 1 de agosto, na antestreia do seu novo filme - ‘Bullet Train’ - no Regency Village Theatre, em Los Angeles, o ator foi questionado relativamente à dança da jovem a propósito do filme ‘Elvis’.

“Fico de lágrimas nos olhos, sim”, disse Pitt quando questionado sobre a performance da filha.

“Não sei a quem ela saiu. Sou o Sr. Dois-Pés-Esquerdos”, brincou em declarações ao Entertainment Tonight.

“Adoro quando encontram o seu próprio caminho, encontram coisas de interesse e florescem”, disse ainda, referindo-se aos seis filhos que tem em comum com Angelina Jolie, de quem se separou em 2016.

