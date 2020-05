No dia 25 de setembro de 1976, Bono Vox, Adam Clayton, Dik Evans e David Evans, mais conhecido como The Edge, responderam a um anúncio colocado num jornal por Larry Mullen Jr. para formar uma banda musical. Desse encontro nasceram os Feedback, que mais tarde passariam a designar-se The Hype. Com a saída de Dik Evans para os Virgin Prunes, passaram a chamar-se U2. Até hoje. "Não gosto do nome para vos dizer a verdade", admitiu Bono Vox, há uns anos, numa entrevista.

O sucesso internacional do grupo, que já vendeu mais de 170 milhões de discos, trouxe-lhe fama e fortuna. "Eu sentia-me rico quando tinha 20 anos", desabafa. "Só pelo simples facto de estar numa banda, sempre me senti um privilegiado", revela. Apesar do êxito, também foram muitas as provações. "Ao longo da minha vida, pequei em pensamentos, palavras e ações", confessa o intérprete de sucessos globais como "With or without you", "Vertigo", "I still haven't found what I'm looking for" e "One".