Bono deixou em êxtase os alunos do Mount Temple Comprehensive, liceu em Clontarf, Dublin, onde o vocalista dos U2 estudou e ao qual decidiu, recentemente, fazer uma visita surpresa.

O músico surgiu no local acompanhado por uma equipa de filmagens, levantando a suspeita de que poderá estar a preparar um documentário sobre a sua vida.

Foi divulgada uma fotografia, através da conta de Twitter dos U2, que mostra Bono "de volta à biblioteca" do liceu onde estudou, mas agora rodeado de jovens alunos e com uma carreira de sucesso a fazer parte da sua história.

O músico presenteou os alunos com uma palestra e leu algumas páginas do seu novo livro - 'Surrender: 40 Songs, One Story [Surrender: 40 Canções, Uma História]'. A obra, recorde-se, será lançada mundialmente a 1 de novembro.

Leia Também: Cinha Jardim sobre fim do namoro de Sofia Ribeiro. "Fiquei muito tirste"