Bono, Penelope Cruz e David Oyelowo vão 'emprestar' as vozes a uma série de animação, que estreia hoje, com o objetivo de consciencializar as pessoas sobre a importância da campanha global de vacinação contra o SARS-CoV-2.

A Campanha ONE anunciou na quarta-feira uma série denominada 'Pandemica'. O projeto de animação tem um único propósito: consciencializar sobre a importância da vacinação contra o SARS-CoV-2 como um esforço à escala global para acabar com a pandemia.

Sete episódios com diferentes vozes, além das referidas, como, por exemplo, Kamul Nanjiani, Danai Gurira, Michael Sheen, Phoebe Robinson e Wanda Sykes.

"O mundo animado de Pandemia dá vida a uma simples verdade: a de que onde vivemos não deve determinar se recebemos as vacinas que salvam vidas", disse Bono, vocalista dos US e cofundador da ONE, uma organização cujo foco é a saúde a nível global e o combate à pobreza.

Esta série é apenas uma parte de uma iniciativa maior que urge para uma resposta única à pandemia.

"Apesar de muitos de nós ainda estarmos à espera da nossa vez [para receber a vacina], temos de nos empenhar em garantir que milhares de milhões de pessoas no mundo inteiro não são deixadas no fim da linha", prosseguiu o artista.

