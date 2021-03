Regina Duarte juntou-se ao grupo de cidadãos brasileiros que recebeu a vacina contra o novo coronavírus.

À semelhança de Lima Duarte e de Fernanda Montenegro, este foi um momento marcante que a artista, de 74 anos, quis destacar nas suas redes sociais.

A atriz partilhou um vídeo no qual aparece no interior de um carro a receber a primeira dose e, posteriormente, uma fotografia do boletim. Na legenda da publicação, referiu que a administração da vacina aconteceu esta segunda-feira, dia 22.

Veja abaixo.

