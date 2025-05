A propósito do 13 de Maio foram muitos os peregrinos que se puseram a caminho de Fátima de maneira a celebrar a data no santuário. No grupo esteve incluído Dufu Ferreira, que se tornou conhecido devido à sua amizade com Marco Paulo e por, depois da morte do músico, surgir como um dos herdeiros.

Dudu chegou a Fátima este domingo, dia 12, como fez questão de deixar registado na sua página de Instagram.

"Fim, uma simples foto que diz muita coisa!", escreveu, agradecendo ainda pelo carinho que recebeu ao longo da sua caminhada.

Ora veja:



© Instagram/Dudu Ferreira

Leia Também: De bombeiro... a peregrino. Dudu Ferreira enfrenta desafio até Fátima