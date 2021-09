Como é habitual, Dolores Aveiro recorre ao Instagram para desejar "boa sorte" ao clube do seu coração, o Sporting, e à equipa onde joga o filho.

Agora com Cristiano Ronaldo novamente no Manchester United, a mãe do craque português faz questão de apoiar a equipa inglesa.

Este sábado, 25 de dezembro, por exemplo, o Manchester United joga contra o Aston Villa e Dolores deixou uma mensagem na rede social.

Ao lado de uma fotografia em que aparece com o filho, escreveu: "Bom fim de semana para todos vocês. Boa sorte Manchester United".

