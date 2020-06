Blaya Rodrigues aderiu ao desafio da página HomeWerkit e resolveu mostrar na sua conta oficial de Instagram um dos looks divertidos que criou durante a sua quarentena. Neste caso, falamos de um bizarro vestido de noiva feito com o mosquiteiro da sua filha - a pequena Aura.

"Já foram ver o Instagram da @homewerkit e as maravilhosas fotos que lá estão? Pronto, esta é a minha! Com o mosquiteiro da Lau, estou pronta para casar! Alguém?", brincou a cantora e dançarina na legenda de uma foto onde se mostra tapada com esta peça transparente... que resolveu utilizar dispensando o uso de lingerie.

Ora veja:

