Blake Lively está de volta à representação e com notáveis mudanças. Esta segunda-feira foram captadas imagens da atriz enquanto filmava 'It Ends with Us', em Jersey City, e o destaque foi a nova cor de cabelo.

Blake Lively está agora ruiva e as imagens que o 'comprovam' rapidamente foram parar às redes sociais, como pode ver nas publicações abaixo.

De referir que este é o primeiro projeto da atriz depois de ter sido mãe pela quarta vez em fevereiro, fruto do casamento com Ryan Reynolds. Juntos são ainda pais de James, de oito anos, Inez, de seis, e Betty, de três.

