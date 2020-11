Esta segunda-feira, Carolina Deslandes aproveitou o dia de folga para levar o filho mais novo, Guilherme, ao cabeleireiro pela primeira vez. Um momento que contou também com a presença do pai do bebé, Diogo Clemente, e que foi partilhado com os seguidores na conta de Instagram da artista.

"O primeiro corte de cabelo do Gui, parece um rapaz. É um alívio ter pessoas pacientes, que entendem a birra e o choro dos nossos filhos e tem toda a paciência do mundo a fazê-lo", desabafou a cantora.

Ainda assim, na hora de mostrar o resultado final para a câmara o bebé mostrou-se mais calmo.

