Billy Joel não esteve presente na antestreia do seu documentário no Festival de Cinema de Tribeca. A ausência do artista acontece dias depois de ter cancelado os concertos por problemas de saúde.

De recordar que Billy Joel foi diagnosticado com hidrocefalia de pressão normal.

'Billy Joel: And So It Goes' teve a sua antestreia no festival, em Nova Iorque, na quarta-feira, dia 4 de junho.

A longa-metragem mostra a caminhada do ícone da música desde as humildes raízes em Long Island até ao sucesso internacional.

