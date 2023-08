Billie Eilish surpreendeu os fãs ao mostrar-se com um novo visual na noite de quinta-feira, quando subiu ao palco do festival de música Lollapalooza Chicago, no Grant Park.

A cantora fez madeixas vermelhas na parte de trás do cabelo, mantendo-se à frente com a franja preta.

O novo visual foi também destacado na sua página de Instagram, onde mostrou uma fotografia em que aparece com a cabeça ligeiramente inclinada, dando destaque às madeixas vermelhas.

Veja na galeria algumas fotografias do concerto onde apresentou o novo visual.

Leia Também: Billie Eilish presta homenagem a Angus Cloud durante concerto