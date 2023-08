Billie Eilish decidiu homenagear Angus Cloud enquanto atuava no 2023 Lollapalooza Chicago, no Grant Park, na noite desta quinta-feira.

A dada altura, a cantora dedicou-lhe o tema 'Never Felt So Alone', uma das músicas da série 'Euphoria', da qual Angus fazia parte.

"Descansa em paz, Angus Cloud", disse Billie no final da música, que foi gravada com Labrinth e apresentada na segunda temporada da série da HBO Max.

Siga o link

De recordar que Angus dava vida à personagem Fezco em 'Euphoria'. O ator tinha 25 anos.

Leia Também: Foto da Semana: A trágica morte de Angus Cloud aos 25 anos