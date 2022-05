Billie Eilish falou abertamente sobre a Síndrome de Tourette num novo documentário da Netflix.

A cantora, de 20 anos, abordou o assunto durante uma entrevista que deu a David Letterman no âmbito da quarta temporada do programa ‘My Next Guest Needs No Introduction’.

“Fico muito feliz em falar sobre isso”, começa por dizer. “Na verdade, adoro responder a perguntas sobre o assunto, porque é muito, muito interessante. [Mas] Estou um pouco confusa, ainda não percebo tudo”, nota.

Eilish notou que os seus tiques, efeitos da síndrome, incluem mexer as orelhas, levantar as sobrancelhas e mexer o braço.

“São coisas que nunca notarias se estivesses a ter uma conversa comigo, mas para mim são muito cansativas”, notou.

Billie lembrou que foi diagnosticada aos 11 anos de idade e que procura focar-se nas tarefas diárias para minimizar os tiques.

