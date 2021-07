Bill Gates admitiu que foi ele quem "estragou tudo" em relação ao seu casamento com Melinda French Gates, durante uma conferência que aconteceu na passada semana, revelaram fontes ao The New York Post.

Durante este compromisso, que foi à porta fechada, Becky Quick, da CNBC, questionou o fundador da Microsoft sobre o seu divórcio, anunciado em maio deste ano.

"Ele confessou ter estragado tudo", disse o convidado. "Basicamente referiu o facto de ter sido culpa dele", notou ainda. "Pareceu-me um pouco emocionado sobre isso. Poderá mesmo ter ficado com os olhos a brilhar", completou.

Também durante este compromisso, Bill Gates não mencionou o alegado caso extraconjugal que terá tido com uma das suas funcionárias, o qual não só durou anos, como também chegou a ser alvo de investigação por parte da própria empresa.

Leia Também: Bill e Melinda mantêm-se juntos como copresidentes na Fundação Gates