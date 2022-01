Cristina Ferreira voltou esta segunda-feira a ter motivos para celebrar. A diretora de ficção e entretenimento da TVI recebeu em festa os resultados das audiências de domingo, dia 23 de janeiro.

Tal como tem vindo a acontecer nas semanas anteriores, o 'Big Brother Famosos', apresentado por Cristina Ferreira, conseguiu derrotar a rival SIC no horário nobre.

"A TVI foi líder de audiências este domingo com o 'Big Brother Famosos' a ser o programa mais visto do dia", começa por realçar.

"Às 22h00 quase 1.5 milhões de portugueses acompanhavam as aventuras dentro da casa mais vigiada do país", destaca ainda a comunicadora, que termia a sua mensagem com um agradecimento e uma promessa aos espetadores: "Obrigado pela sua preferência. Esta semana temos muitas surpresas para si".

