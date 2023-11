Esta terça-feira, dia 14, foi dia de mais um Diário Especial do 'Big Brother' conduzido por Cristina Ferreira, no qual se ficou a conhecer o nome do concorrente que ficava fora das nomeações desta semana.

Dos cinco nomeados, Hugo foi o concorrente salvo pelos portugueses e já não vai sair da 'casa mais vigiada do país' na gala do próximo domingo.

Em risco continuam os restantes quatro nomeados, André, Francisco Monteiro, Márcia e Sílvia, que poderão dizer adeus ao 'Big Brother' no final desta semana.

