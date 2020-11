Rui Pedro está no centro da polémica no programa 'Big Brother - A Revolução'. O concorrente foi na tarde desta quarta-feira sancionado devido ao seu comportamento inadequado.

Acusado de usar "palavras duras e insultuosas" contra Joana e de "tentar organizar uma estratégia para ser expulso ou ficar nomeado", o empresário ficou a saber que ficaria automaticamente nomeado para a próxima semana e não poderia ser líder.

Ao ser informado desta decisão, Rui Pedro deixou clara a sua decisão de sair do jogo. Depois de ter abandonado o direto e já no closet, onde fazia as malas, Rui tapou as câmaras afirmando que não queria continuar a ser filmado.

Mais tarde, os espetadores que acompanham o TVI Reality tiveram oportunidade de perceber que Rui Pedro tentou passar a vedação da casa. Um ato de desespero que, ao ser advertido pelo 'Big Brother', explicou estar a fazer para que o expulsem da casa e consiga sair ainda hoje. As imagens, que ainda não estão disponíveis no site do programa, devem ser transmitidas esta noite no 'Extra'.

Na sua conta oficial de Instagram, família e amigos confirmaram a desistência do concorrente: "Rui sai hoje! Obrigado por todo o apoio!! Família/ amigos/ fãs", pode ler-se na publicação.

