Alguns concorrentes do 'Big Brother' reuniram-se para um improvisado jogo de 'Verdadeiro ou Falso', no qual atiraram factos sobre o passado. Foi então que Rui Pedro decidiu partilhar com o grupo que quando tinha entre 23 a 24 anos "espancou uma pessoa quase até à morte".

Atualmente com 35 anos, o empresário de Oliveira do Hospital foi levado ao limite, mas não adiantou os motivos. "Não me aconteceu nada porque eu tinha razão", advertiu.

"Tinhas razão para matar uma pessoa? Uau! Grande razão", reagiu Joana. "Não foi para matar. Dei-lhe porrada pesada por coisas muito fortes, naturalmente", defendeu-se Rui Pedro.

O concorrente deu ainda a saber que pagou uma indemnização de 3 mil euros e que a pessoa agredida teve de se submeter a uma rinoplastia porque "o nariz saiu do sítio".

