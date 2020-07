A edição portuguesa do programa 'Big Brother 2020' voltou a ser notícia no Brasil. A motivar o interesse da imprensa e do público brasileiro está o facto de a única concorrente de nacionalidade brasileira do reality show ter recebido este fim de semana a notícia que dava conta da morte do seu pai.

Nos vários meios de comunicação brasileiros é relatada a forma como Ana Catharina recebeu a notícia e destaca a sua força por mostrar vontade de continuar no programa.

Recorde-se que falta apenas uma semana a grande final, marcada para o próximo domingo, dia 2 de agosto, e Ana Catharina é uma participantes favoritas à vitória.

Leia Também: Ana Catharina do 'Big Brother' chora a morte do pai. Casa fica em choque

.

Leia Também: Goucha confronta Pedro: "Como pode um jovem ter um pensamento tão velho?"