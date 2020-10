Depois de um discreto beijinho roubado durante a noite e com o edredom a tapar, Jéssica Fernandes e Renato resolveram assumir a relação dentro da casa do 'Big Brother - A Revolução'.

O casalinho viveu de forma efusiva a festa que esta quarta-feira animou a casa mais vigiada do país e no calor da noite deixou a paixão falar mais alto.

Jéssica Fernandes e Renato beijaram-se muitas e muitas vezes e as imagens estão agora em destaque no site do 'Big Brother'.

