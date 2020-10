Jéssica Fernandes e Pedro foram protagonistas do mais recente momento de tensão na casa do 'Big Brother'. Na tarde desta quinta-feira, dia 7, o concorrente partilhou que quando tinha 34 anos se relacionou com uma rapariga menor de idade, algo que deixou Jéssica 'fora de si'.

"Namorares com uma rapariga de 17 é crime. Ou acabas com essa conversa ou vamo-nos chatear", gritou a fadista.

Posto isto, Carina levou a colega para o jardim e tentou acalmá-la, mas Jéssica mostrou-se incapaz de compreender o testemunho, acrescentando que também se sentiu desconfortável com alegados comentários de Pedro a Catarina e Joana.

Leia Também: 'Big Brother': Zena e André Abrantes em momento quente entre lençóis