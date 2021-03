É certo que os primeiros beijos entre Jéssica Nogueira e Gonçalo Quinaz aconteceram debaixo dos lençóis, sendo impossíveis de alcançar pelas câmaras do 'Big Brother - Duplo Impacto'. Porém, já há imagens daquele que foi o primeiro beijo do casalinho à vista de todos.

O casal já não consegue esconder a cumplicidade que os une e entre trocas de carinho deixou escapar um beijo apaixonado.

Reveja aqui o momento e ainda as declarações do ex-futebolista no confessionário, onde este assume o envolvimento com a empresária de Braga.

