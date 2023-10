O 'Big Brother' disse adeus a mais dois concorrentes na gala do passado domingo, dia 15 de outubro. A emissão começou desde logo com a abertura de votos para expulsar Palmira Rodrigues ou Paulo Sousa, consideradas pelos colegas as duas pessoas de quem menos se falou na 'casa mais vigiada do país'.

Com 77%, Paulo acabou por ser o escolhido dos espectadores e abandonou de imediato o jogo, deixando grande parte dos participantes em lágrimas.

A gala, uma vez mais, focou-se nas movimentações de Francisco Monteiro, principalmente em relação aos sentimentos que este nutre por Márcia Soares. À casa chegaram também mensagens enviadas por familiares de participantes com dicas e sugestões e foi anunciado o regresso do anexo. Francisco Vale falou ainda da sua 'curva da vida'.

A segunda expulsão da noite aconteceu mais tarde. Catarina Esparteiro não resistiu às nomeações e com 52% dos votos foi expulsa do jogo, contra os 48% de Márcia Soares.

O fim da emissão determinou o novo grupo de nomeados e Francisco Monteiro, Márcia Soares, Palmira Rodrigues, Soraia Rodrigues e Zé Pedro Rocha estão em risco de abandonar o jogo já no próximo domingo, que ainda não se sabe será de dupla de expulsão.

