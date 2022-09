Miguel Vicente entrou na casa do 'Big Brother' com o difícil desafio de fingir ter tido uma relação com Catarina Severiano e de a ter traído. O concorrente, agora livre dessa missão, foi acusado de estar a ser "exagerado" para se evidenciar depois de ter sido revelado que esta história era, afinal, inventada.

"O Miguel está overacting [exagerar]. Ele não é assim. Eu acho que tu és uma pessoa com um ótimo coração mas muito mais calmo do que aquilo que estás a ser agora", disse Joana Taful na sequência de um desafio.

O concorrente explicou que considera normal essa sua postura dado que é muito extrovertido e que faz muito desporto, sem esquecer a missão que lhe foi imposta logo no início do programa e que acredita tê-lo condicionado.

Mais tarde, Miguel acabou por chorar, ele que tem sentido ser tratado de forma diferente pelos seus colegas devido ao facto de terem pensado que ele traiu Catarina.

Confira aqui o momento.

