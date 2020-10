Pedro tem sido um dos concorrentes mais falados de 'Big Brother - A Revolução', da TVI. O ilusionista conquistou o público, mas dentro da casa mais vigiada do país continua a não ter grandes amigos entre os concorrentes.

Para falar sobre a prestação do filho e esclarecer os assuntos mais polémicos, a mãe de Pedro, Maria Antónia, esteve esta quarta-feira no programa 'Você Na TV'.

"Não aceitaram o meu filho, não levo a mal. Isto é um jogo. Não há necessidade de dizer mal deste ou daquele", afirma Maria António.

Apesar de garantir que não leva a mal, a mãe de Pedro admite que, por vezes, o filho é "o saco de pancada" dos colegas.

Maria Antónia comentou ainda a relação amorosa que o concorrente do reality show teve aos 36 anos com uma jovem rapariga de 17, facto que levou Jéssica Fernandes a fazer duras acusações e até a referir que este estaria a cometer um crime - algo que não corresponde à verdade, uma vez que, em Portugal, a idade legal para que um menor possa ter relações com um adulto sem que para isso exista qualquer relevância penal são os 16 anos.

A mãe de Pedro afirma que não ficou nada incomodada com as afirmações de Jéssica Fernandes, até porque: "Os pais da rapariga gostavam muito dele e aceitavam a relação", garante, explicando que este namoro terminou por motivos que em nada estavam relacionados com a diferença de idades.

