Começou mais uma edição do 'Big Brother' desta vez com concorrentes famosos, sendo que algumas das caras são bem conhecidas do público. Cristina Ferreira será a apresentadora do formato televisivo que promete dar muito que falar.

Na gala deste domingo, 2 de janeiro, os telespectadores ficaram a conhecer os participantes - cuja lista completa poderá ver na galeria.

Também já foram eleitos os primeiros nomeados: Hugo Tabaco (com 5 votos), Catarina Siqueira, Jaciara, Marta Gil e Liliana Almeida (todas com 4 votos).

Qual o seu concorrente de eleição?

