Os concorrentes do 'Big Brother 2021' voltaram a desrespeitar as regras do jogo e vão ser sancionados. A notícia é revelada nas redes sociais do reality show.

"O Big Brother está implacável e hoje vai sancionar o grupo", revela a produção do formato, dando conta de que os participantes vão ser informados em direto do castigo aplicado. O comunicado será feito durante o 'Extra' da tarde de hoje, quarta-feira, às 19h00.

