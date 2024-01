Depois de uma semana tão intensa, já se sabia que a gala do último domingo do 'Big Brother - Desafio Final' iria ser tudo menos tranquila.

Cláudio Ramos conduziu mais uma emissão deste reality show e, já perto do final, anunciou a expulsão de Diana Lopes. A concorrente da Maia ficou para o fim com Rafael Teixeira e conseguiu reunir apenas 42% dos votos, abandonando assim o programa.

A noite acabou por estar muito focada em Miguel Vicente e na forma como o participante algarvio tem procurado levar os colegas ao limite.

As rivalidades com Bruno Savate e Francisco Monteiro foram novamente destacadas, embora outros colegas se tenham manifestado contra as atitudes de Miguel, casos de Vina e Noélia.

