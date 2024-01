Depois da expulsão de Diana Lopes, os concorrentes do 'Big Brother - Desafio Final' tiveram de encontrar um novo grupo de nomeados.

Sem grande surpresa, Miguel Vicente volta a fazer parte deste leque, dadas as rivalidades que tem alimentado, bem como o facto de incomodar vários dos colegas com as suas atitudes no jogo.

Francisco Monteiro, grande rival de Miguel, também está nomeado, com Joana Taful e Carlos Sousa a irem a votos pela primeira vez nesta edição. Por fim, Rafael Teixeira 'compõe o ramalhete'.

Vale lembrar que, à semelhança do que aconteceu na semana passada, as salvações poderão acontecer em emissões especiais durante a semana.

