Daniel Monteiro foi o último concorrente a ser expulso do 'Big Brother', por votação do público, no último domingo, dia 28.

Esta terça-feira, ainda no rescaldo da sua saída, fez questão de mimar Iury, que continua no jogo e por quem está perdidamente apaixonado.

A mensagem não podia revelar de forma mais explícita a forma como está envolvido emocionalmente. "Amo-te", declarou-se o bombeiro.

Pode ver a reação da miss aqui.

