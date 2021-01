Hélder cometeu um erro inaceitável e o 'Big Brother' prepara-se para puni-lo devidamente esta quinta-feira, conforme foi anunciado no 'Extra'. Em causa está o facto de ter realizado repetidamente a saudação nazi, mesmo depois de ter sido alertado por Gonçalo Quinaz e Helena Isabel para parar.

"Sois mesmo sensíveis", ironizou quando o chamaram a atenção para a gravidade da situação. Mas avisos não surtiram efeito e Hélder voltou a repetir o gesto

"Já te avisei em relação a isso. Não brinques com isso. É grave", voltou a repreender Gonçalo Quinaz.

O banco de comentadores ficou boquiaberto, Quintino Aires esteve em direto, através de uma chamada telefónica, para reprimir o comportamento do concorrente, e Pedro Crispim foi mais longe, afirmando que Hélder devia ser expulso.

Concorda com a opinião do comentador? Pode rever as imagens aqui.

