Carina regressou à casa do 'Big Brother' na noite deste domingo e já começou a gerar burburinho. Tal como tinha antecipado, as tensões não iriam tardar e André Abrantes seria um dos concorrentes com quem mais iria entrar em confronto.

Esta segunda-feira, a jovem portuense foi desafiada a atribuir adjetivos aos colegas e surpreendeu o músico ao chamá-lo de "egoísta, manipulador e estratega".

"Tenho 31 anos e é a primeira vez que me chamam egoísta e manipulador em toda a minha vida. Nunca pensei. A Carina vê muito o mal em mim", reagiu André.

Carina, por sua vez, defendeu-se afirmando que considera estas características relativas a algumas atitudes do cantor, mas que não o definem como pessoa.

