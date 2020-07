"O 'Big Brother' atingiu o valor mais alto da temporada", afirmou Nuno Santos, diretor de programas da TVI, esta segunda-feira, no rescaldo de mais uma gala do reality show. A emissão deste domingo voltou a fazer história na estação e atingiu um leque eclético de espectadores.

"O programa liderou em todas as faixas etárias, em todas as classes sociais e em todos os géneros. O pico máximo de consumo em televisão ontem foi atingido na TVI às 22:45h com uma audiência de quase 1 milhão e meio de espectadores no programa Big Brother - Expulsão. A TVI ontem teve os dois programas mais vistos do dia", esclareceu, por fim, numa publicação nas redes sociais da estação.

Lembre-se que Teresa foi a concorrente expulsa do programa que tem a final marcada para dia 2 de agosto.

