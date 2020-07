Na passada semana, Diogo, então líder da casa do 'Big Brother', teve a iniciativa de doar o orçamento semanal conquistado pelos concorrentes ao Banco Alimentar Contra a Fome. Contudo, pelo facto de alguns elementos do grupo terem quebrado as regras, a prova não foi superada.

Mas o 'Big Brother' não quis faltar com o compromisso da ajuda solidária e decidiu, ainda assim, dar a totalidade dos bens alimentares à instituição.

"Como tenho muito orgulho nos meus concorrentes todos, em nome de todos e em meu nome pessoal, como apresentador do programa, duplico a oferta dos BB para irem para o Banco Alimentar Contra a Fome", comprometeu-se Cláudio Ramos após o desfecho.

Veja aqui.

Leia Também: Três concorrentes conquistam passaporte para a final do 'Big Brother'