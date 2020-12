A gala de domingo do 'Big Brother - A Revolução' foi repleta de grandes emoções. Em destaque esteve o casal mais falado da casa, Zena e André, que entretanto se separaram esta semana.

Apesar do arrufo, a verdade é que os dois concorrentes não deixaram de manifestar o enorme carinho que os unia na hora de todas as decisões.

Na primeira, 19% dos votos feitos pelos telespectadores ditaram que André tivesse de abandonar o reality show, algo que deixou a sua amada em lágrimas.

No entanto, esta foi uma noite de sentimentos mistos uma vez que a concorrente madeirense conseguiu o tão desejado passaporte para a final. Assim, ao fim de ganhar duas intensas provas, Zena conquistou igualmente 56% dos votos do público num frente a frente com Renato para ver quem seria o primeiro finalista.

Zena pode assim respirar de alívio e pensar no grande prémio. Já os restantes colegas, Jéssica Fernandes, Renato e Pedro ficaram automaticamente nomeados esta semana.

Leia Também: Carina arrasa Pedro no Big Brother: "É velho, feio, peida-se em público"