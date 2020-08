Como já tinha sido anunciado, Teresa Guilherme está de regresso à TVI para ficar à frente do 'Big Brother - A Revolução', que tem estreia marcada para o próximo mês de setembro.

A menos de um mês do programa ir para o ar, já estão a ser divulgadas as primeiras imagens que promovem o formato com Teresa Guilherme a apresentar.

Na página de Instagram da produtora do programa, a Endemol, já foi divulgada a primeira promo, vídeo que não passou despercebido.

Na caixa de comentários, são muitos os internautas que se mostraram ansiosos para a grande estreia, no entanto, também houve muitas reações que destacavam o desagrado por Cláudio Ramos ter ficado fora do programa.

Recorde-se que Cláudio mudou-se da SIC para a TVI para apresentar o 'Big Brother', mas não foi o escolhido para ficar à frente do 'Big Brother - A Revolução'.

