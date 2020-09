A nova edição do 'Big Brother' trouxe diversas mudanças ou não fosse este o início de uma revolução. A grande novidade do reality show foi a criação do grupo dos infiltrados do qual Andreia, Bruno, Sandra e André Filipe fazem parte.

Quando os dois primeiros participantes entraram na casa e perceberam que as portas estavam todas trancadas, o 'Big Brother' explicou qual seria a sua missão dentro da casa.

"Para conseguir um lugar no jogo devem manter-se indetetáveis. Os concorrentes da casa não podem saber que vocês existem. O vosso alvo são os habitantes e a vossa difícil missão é fazer de tudo para ficarem com o lugar dos concorrentes. Vão tomar decisões que vão revolucionar a vida dos que estão na casa", notou.

Por seu turno, Teresa acrescentou: "Se os concorrentes descobrirem que existem, perdem".

Posteriormente, André Filipe foi escolhido para ser o espião dos infiltrados na mansão de forma a transmitir informações úteis.

Importa notar que estes 'concorrentes' vão viver fora da casa, num pequeno quarto reservado.

Esperam-se assim muitas surpresas!

