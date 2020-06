Madalena faz questão de cuidar do sobrinho com todo o amor, como pode ver no vídeo da galeria.

O segundo neto de Bibá Pitta encheu ainda mais a casa de amor. Desde que a filha Maria Pitta Paixão foi mãe de novo, do pequeno António, o bebé tem sido o grande destaque das páginas de Instagram da família. Ainda esta segunda-feira, Bibá publicou um novo vídeo do neto mais novo, que aparece na companhia da tia 'babada', Madalena. "A sorte que este bebé tem em ter esta tia tão delicada, protetora e amorosa, sempre atenta e cuidadora. Boa semana para todos", escreveu Bibá na legenda do vídeo em que mostra o neto, António, e a filha, Madalena. Veja na galeria. Recorde-se que Maria Pitta Paixão e o companheiro, Guilherme Paixão, são ainda pais do pequeno Duarte. Leia Também: Vídeo: Bibá Pitta passa ensinamento importante ao neto