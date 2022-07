"Mãe querida, é dia de festa, é o dia que tu mais adoravas, o dia dos teus anos". Foi com estas palavras que Bibá Pitta começou a publicação que fez na sua página de Instagram no domingo, 24 de julho.

Junto de uma fotografia de Piedade Viterbo Pitta, a celebridade recordou a mãe numa carinhosa partilha onde assinala o dia em que celebraria mais um aniversário.

"A festa vai sempre continuar porque onde quer que estejas, vamos sempre festejar!!! As músicas tocam, ouve-se a tua voz em todos os cantos e com saudades relembramos a tua voz rouca sempre a chamar por nós... Os abraços, os beijos, os mimos, a alegria, as gargalhadas de um dia que não tinha fim… Saudades, tantas tantas!!! Sente o meu abraço apertado, mãe, sente o abraço de todos nós", completou.

Logo de seguida, Bibá recebeu várias mensagens de carinho dos seguidores através da caixa de comentários.

Leia Também: "Haja alegria". Bibá Pitta mostra vídeo da filha a dançar