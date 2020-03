José Alberto Carvalho ficou no centro das atenções, na noite deste domingo, depois de partilhar um desabafo emotivo no final do 'Jornal das 8', da TVI.

Um testemunho onde o pivot da estação revela que não conseguiu estar presente no funeral de um familiar próximo devido à pandemia do novo coronavírus. Após as palavras do jornalista, foram muitos os internautas que destacaram as mesmas nas redes sociais, incluindo algumas figuras públicas.

Entre as caras conhecidas que não deixaram passar em branco a mensagem de José Alberto Carvalho, destaca-se a reação de Bibá Pitta.

"Não conheço pessoalmente o José Alberto Carvalho, mas tocou-me profundamente a mensagem com que ele terminou hoje o jornal, tocou-me a mim e tenha certeza que tocou a todos nós. Quero mandar-lhe um comovido e forte abraço e agradecer-lhe a força e a coragem das suas palavras que me deram uma força redobrada para continuar esta tão dura e inesperada 'viagem', tendo cada vez mais a certeza de que o caminho certo é a força da linguagem dos afetos! OBRIGADA", escreveu.

