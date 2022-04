Bibá Pitta surpreendeu de novo os seguidores com carinhosas imagens da filha Madalena.

Desta vez, a jovem aparece no carro com a mãe a ouvir o tema 'Just The Way You Are', de Bruno Mars.

"Sempre com o teu jeitinho, sempre querida, sempre atenciosa, sempre tu. (Depois de uma aula de equitação. Aguenta-se este mimo todo? Eu não, derreti!!!)", escreveu a mãe 'babada' na legenda do vídeo que pode ver na galeria.

