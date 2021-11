Bibá Pitta partilhou com os seguidores um facto curioso sobre a filha Madalena. Todas as quartas-feiras, a jovem de 23 anos, pratica equitação, mas não é tolerante com atrasos.

"A Madalena espera toda a semana pelas quartas-feiras!! É o dia da equitação. Ela acorda, arranja-se e planta-se nas escadas à espera que alguém a vá levar", contou a socialite.

A mensagem aparece na legenda de uma fotografia de Madalena sentada à espera da mãe. "Olhem só o ar de amuada!!! Quem espera sempre alcança (5 Minutos de atraso)!!! Já vou minha filha, já vou!!! Siga", rematou.

