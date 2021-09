Maria Pitta Paixão, uma das filhas de Bibá Pitta, está grávida pela terceira vez, momento que tem sido vivido com uma enorme felicidade por parte da socialite.

Na verdade, Bibá é uma avó tão presente que é ela quem irá assistir ao parto da bebé, cujo nascimento está previsto muito para breve.

"Sim. O meu marido passou esta parte, mas vai ficar comigo depois. Agora têm 72 horas para adivinhar o dia do parto", disse Maria Pitta na sua conta de Instagram quando questionada se seria a mãe a assistir ao nascimento.

Partilha feita por Maria Pitta Paixão© Instagram - Maria Pitta Paixão

Note-se que a bebé chamar-se-á Piedade. Maria Pitta é ainda mãe de Duarte, de cinco anos, e António Maria, de um ano. Todas as crianças são fruto do seu casamento com Guilherme Paixão.

