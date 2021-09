Setembro é sinónimo de começo de aulas, por isso, Helena Coelho aproveitou esta época para deixar um importante conselho a todos os estudantes, quer frequentem a escola, quer frequentem a universidade.

Enquanto se maquilhava, a apresentadora da TVI deixou um alerta através das stories da sua conta de Instagram.

"Das coisas que mais me sensibilizava quando andava na escola era ver pessoas sozinhas, com dificuldades em enturmar-me, pessoas a serem excluídas propositadamente, seja por alguma questão social ou de aparência. Sempre me fez impressão", confessou.

"Se for o vosso caso procurem ajuda, falem com os vossos pais ou com amigos de confiança. Ou se virem alguém sozinho vão ter com a pessoa para que ela não se sinta sozinha, para que consiga enturmar-se e tenha uma experiência positiva", apela.

Na visão de Helena, esta é uma fase fundamental na vida de qualquer pessoa, que poderá deixar um "trauma para sempre".

