"Para tudo, o meu gatão faz 28 anos". Foi com estas palavras que Bibá Pitta começou uma publicação que fez no Instagram e onde assinala o aniversário do filho, Tomás.

"Em 1994 nasceu este bebé 'o mais bonito do berçário' - diziam as enfermeiras, e era mesmo. Este meu filho na verdade é lindo e sempre o foi, mas mais do que a beleza é um filho íntegro, um filho cheio de bondade e de um coração que não tem tamanho", destacou de seguida a mãe 'babada', esta terça-feira, 18 de janeiro.

"Foi para o Porto viver há um ano, soltou as amarras e voou (que orgulho tão grande). A verdade, meu filho, é que onde quer que estejas não há distâncias, não há quilómetros que nos separem, porque o nosso coração é só um, ligado por uma linha invisível!! Onde quer que estejas eu estou sempre contigo! Amo-te muito, Tomás Pitta", rematou.

