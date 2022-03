Como é habitual, Bibá Pitta recorreu à sua página de Instagram para assinalar um dia especial. Esta segunda-feira, 21 de março, celebra-se o Dia Internacional da Síndrome de Down.

Na rede social, a figura pública destacou uma fotografia da filha Madalena e escreveu: "Hoje é o Dia Internacional das pessoas com Síndroma de Down!!! Sim, é o meu dia!!! E tu, já agora, podes me dizer qual é o teu? Beijinhos tenham um dia feliz".

Após a partilha, começou desde logo a receber carinhosas mensagens na caixa de comentários.

