E quando pensávamos que já se sabia quase tudo sobre a vida de Beyoncé, eis que a cantora faz uma revelação que está a deixar os fãs boquiabertos.

Aos 42 anos, Beyoncé revelou numa nova entrevista que sofre de psoríase, doença autoimune da pele que se caracteriza pelo aparecimento de manchas avermelhadas, arredondadas, cobertas por escama prateada.

"Tenho muitas memórias lindas relacionadas com o meu cabelo. A relação que temos com os nossos cabelos é uma jornada profundamente pessoal", começou por dizer Beyoncé, citada pela Essence.

"O meu pai aplicava-me óleo no couro cabeludo para tratar a minha psoríase e passei a infância no salão da minha mãe. Estes eram momentos sagrados para mim", explicou depois a cantora, que acrescentou que no cabeleireiro é possível "reclamar, rir, partilhar segredos e conhecimento". "É como um santuário", vincou.

A divulgação desta informação foi feita por Beyoncé depois de a artista ter anunciado que irá lançar a marca Cécred, que terá uma linha de produtos para o cabelo.



© Getty Images

Leia Também: Fãs já festejam... Beyoncé anuncia novo disco durante Super Bowl