Pedro Pico, o homem que é agredido por José Castelo Branco num vídeo que se tornou viral nos últimos dias, aceitou dar uma entrevista à SIC e contou novos detalhes sobre as circunstâncias em que esta agressão aconteceu.

Pedro, que arrendou a casa de Betty Grafstein em Sintra no ano de 2021, explicou que o vídeo em causa foi gravado no final do mês passado, altura em que Betty já se encontrava internada em Portugal.

Pedro Pico admitiu ter falado das alegadas agressões de José contra Betty na discussão que os dois tiveram porque "amigos mais próximos já comentavam comportamentos mais agressivos" do socialite.

"O Abel Dias, com quem falo, há quarenta anos que sabe que a Betty apanha porrada. Ou ele [Castelo Branco] empurra-a, ou bate-lhe, isto sempre em casa", explicou o ex-concorrente do 'Big Brother Famosos 2'.

Pedro revelou depois que o filho de Betty, Roger Grafstein, já havia apresentado uma queixa contra Castelo Branco às autoridades, embora a mesma tenha sido retirada pela própria designer de joias.

"A mãe [Betty] ligou ao Roger a dizer 'por favor, vem aqui e ajuda-me'. Quando ele chegou lá, a Betty estava com um olho todo negro e tinha sangue na boca. A Betty disse ao Roger que se alguma vez ele falasse disto ou fosse à polícia, que ela lhe tiraria a herança. Ela obrigou o filho a não falar", fez notar Pedro.

O criador da personagem Teresa Al Dente, a sua identidade enquanto drag queen, diz já ter visto José a falar de forma "agressiva" com Betty, principalmente quando esposa não queria sair de casa para ir a eventos. Ainda assim, confessa nunca ter assistido a uma agressão.

Pedro Pico diz ainda que irá processar José Castelo Branco por "agressão, difamação e perdas que a polémica lhe causou", dado que a situação em causa o fez perder o emprego que tinha numa empresa de marketing.

Ouça aqui estas declarações.

Importa lembrar que José Castelo Branco se encontra a pernoitar nas instalações da GNR em Alcabideche, onde aguarda para ser ouvido em tribunal.

O Fama ao Minuto obteve declarações exclusivas da agente do marchand de arte, Luciana Lima, que garantiu que José está "tranquilo e confiante" e que este tem a "perceção de que o caso tomou outro rumo por se tratar de uma figura pública".

