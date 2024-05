José Castelo Branco está "tranquilo e confiante". A garantia foi dada pela agente do socialite, Luciana Lima, em declarações exclusivas ao Fama ao Minuto, pouco depois de se ter sabido que José irá passar a noite na GNR de Alcabideche, local onde irá permanecer até ser ouvido em tribunal.

"Disse-me que não tem nada a temer e que está totalmente disposto a colaborar com as autoridades", acrescentou também Luciana, que revelou que José foi "apanhado de surpresa" com a detenção, dado que este não é o "procedimento habitual para casos como este". "Ele tem a perceção de que o caso tomou outro rumo por se tratar de uma figura pública", completou a agente.

O novo advogado de José Castelo Branco, Pedro Nogueira Simões, reuniu-se com o marchand de arte no posto da GNR. À saída, confrontando pelos jornalistas, disse: "O meu cliente está de consciência tranquila, sem qualquer problema para amanhã prestar declarações. Não se vai remeter ao silêncio porque a condenação não tem qualquer fundamento".

José, vale recordar, poderá não ser ouvido amanhã, dia 8 de maio, devido à greve dos oficiais de justiça. "Só na quinta-feira de manhã haverá a certeza de se realizar o interrogatório", sublinhou à Lusa fonte do tribunal de Sintra.

O socialite foi detido hoje, durante a manhã, pela Guarda Nacional Republicana, na sequência da acusação de violência doméstica contra a esposa, Betty Grafstein. Já a designer de joias, de 95 anos, continua internada no Hospital CUF de Cascais, devido a uma embolia pulmonar.